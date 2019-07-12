Bandırmaspor’dan transfer şov

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Bandırmaspor, iç ve dış transfere hızlı bir giriş yaptı. Bordo-beyazlılar, tesislerde düzenlediği basın toplantısında 8 futbolcuyu renklerine bağlayan imzaları attırdı.

Bandırmaspor, 2019-2020 futbol sezonu için iç ve dış transferde hızlı bir atağa kalkarak şampiyonluk parolası ile kadrosunu oluşturuyor. Kulübün TOKİ Tesisleri'nde Başkan Göksel Karlahan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında dış transferde anlaşma sağlanan 8 futbolcu kendilerini 1 yıllığına Bandırmasporlu yapan imzaları attılar.

Serdar Bozkurt'un teknik direktörlüğe getirildiği yeni sezon öncesi Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Birhan Vatansever, Kastamonu 1966'dan sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, Sarıyer'den orta saha oyuncusu Hüseyin Bak, sol kanat oyuncusu Feyyaz Belen, Nazilli Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Mazlum Demir, Gümüşhanespor'dan kaleci Hasan Hüseyin Akınay, Tokatspor'dan forvet Timur Kosovalı, Erokspor'dan sağ kanat oyuncusu Berat Satılmış transfer edildi.

Transferlerin devam edeceğini ifade eden Sportif Direktör Süleyman Takunyacıoğlu ve Teknik Direktör Serdar Bozkurt, takımın ilk idmanını bugün yapılacak çalışmayla gerçekleştireceklerini, 15 günlük bir Bandırma kampının ardından Afyon ve Bolu'da iki ayrı kamp dönemi geçireceklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA