Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Bandırmaspor–Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

BANDIRMASPOR–ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Cem Özbay yapacak.

BANDIRMASPOR–ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR–ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.