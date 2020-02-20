Bandırmaspor'un eski futbolcularından Vahdettin Yılmaz yaşamını yitirdi
BALIKESİR (AA) - Bandırmaspor'un eski futbolcularından Vahdettin Yılmaz, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.Bandırma Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi bugün ikindi vakti Haydarçavuş Camisinde kılınacak cenaze...
BALIKESİR (AA) - Bandırmaspor'un eski futbolcularından Vahdettin Yılmaz, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.
Bandırma Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi bugün ikindi vakti Haydarçavuş Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
Futbola Bandırma Çelikspor'da başlayan Vahdettin Yılmaz, Çanspor, Amasyaspor, Boluspor, Diyarbakırspor, Bandırmaspor ve Erdekspor formalarını da giymişti.
Kaynak: AA
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