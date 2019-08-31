Bandırmaspor’un yeni transferleriyle hedefi şampiyonluk

Yeni yönetimle birlikte mali sorunları aşan Bandırmaspor, şampiyonluk hedefiyle kurduğu kadrosuyla TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek.

Yeni yönetimle birlikte mali sorunları aşan Bandırmaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) bulunan dosyaları, futbolcularla yapılan anlaşma ve ödemelerin ardından çözdü. 3.5 milyon TL'lik ödeme yapan bordo beyazlı yönetim, bu yaz yapılan 17 transfere de lisans çıkardı.

Kadroya 2 isim daha eklendi

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Bandırmaspor, kadrosuna 2 önemli ismi daha kattı. Geçen sezon Adanaspor forması giyen tecrübeli stoper Onur Akbay ile adını Beşiktaş'ta duyuran ve 2018-2019 sezonunda Sarıyer'de top koşturan Ali Kuçik, Bandırmaspor'a imza attı.

42 yaşındaki başarılı teknik direktörü Serdar Bozkurt yönetiminde sezona hazırlanan bordo beyazlar, ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Van Büyükşehir Belediyspor deplasmanında oynayacak.

Kaynak: İHA