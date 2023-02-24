Bane Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bane Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bane Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bane Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bane Matic 18 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Matić Bane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bane Matic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bane Matic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bane Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bane Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bane Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bane Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kozara Gradiska

Bane Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bane Matic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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