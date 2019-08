Bang Bang filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Bang Bang filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda? Saat kaçta? Yorumalrı nasıl? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafınfan arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

BANG BANG FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2014 Hindistan yapımı Bang Bang isimli aksiyon, gerilim, komedi, macera ve romantik türündeki Bang Bang isimli film Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. Siddharth Anand'ın yönetmenliğini yaptığı, Suresh Nair, Sujoy Ghosh'un senaryosunu yazdığı heyecan dolu ateşleyici bir film olan Bang Bang fragmanıyla oldukça dikkatleri çekti. Bir bankada kasiyer olarak çalışan Harleen Sahni yakışıklılığı ve enerjisiyle dikkat çeken Rajveer Nanda ile tanıştıktan sonra birlikte türlü maceralara atılırlar. Harleen bir anda kendisini patlayan uçaklar, araba kazaları ve kurşun yağmurlarının altında bulur. Rajveer oldukça hoşlandığı Harleen'e kendisini iyi biri olduğunu kanıtlamaya çalışır. Harleen ona güvenebilecek mi?

BANG BANG FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Siddharth Anand'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bang Bang filmi oyuncuları;

Hrithik Roshan

Katrina Kaif

Jimmy Shergill

Javed Jaffrey

Damian Mavis

BANG BANG FİLMİ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Bang Bang filmi ATV kanalında saat 14:00 itibariyle izleyici ile buluşacak

BANG BANG FİLMİ YORUMLARI NASILDIR?

İlk çeyreği o kadar sıktı ki, izlediğim en kötü Bollywood filmi olacağını düşündüm. Daha sonra tüm abartı sahnelerine rağmen merakla takip ettim, özellikle sudaki aksiyon sahneleri çok başarılıydı. Filmde kullanılan renkler, mekanlar ve Hrithik Roshan ile Katrina Kaif uyumu da filmin en büyük artıları...

çok mantık aramayan ve boş zamanını bi şekilde geçrmek isteyenler izleyebilr. ama kesinlikle fazla beklentiye girmeyin.

Gece Gündüz' ü anımsatan çok sahnesi var bire bir benzemese de ama güzel film

Dhoom serisinden sonra izledigim en bol aksiyonlu hint filmi.Mantik aramam bana aksiyon macera olsun derseniz bu filmi kacirmayin

KATRİNA KAİF KİMDİR?

Katrina Kaif, 16 temmuz 1984 yılında İngiltere'nin Başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir. Babası Hintli Muhammed Kaif, annesi İngiliz SusannaTurquotte olan sanatçı oyunculuğu ve ayrıca şarkıcılığı da oldukça başarılıdır. O çok küçükken anne ve babası boşandı. Bir erkek ve altı kız kardeşi olmak üzere 7 kardeşi vardır. Ailesi durmadan ülkeler arası taşındı. Hong kong, Çin, Japonya, Fransa, İsviçre, Polonya, Almanya, Belçika ve sonunda Hawaii ve İngiltere'ye gelmeden önce Hindistan'da Mumbai'de yaşamıştır.

KatrinaKaif, 14 yaşında modelliğe bir mücevher firmasının çekimleriyle başlamıştır. Katrina Kaif, şimdiye kadar çevirdiği filmlerden 14 ödül kazandı.

Oynadığı Filmler:

Malliswari

Sarkar

Maine PyarKyunKiya?

NamasteyLondon

Partner

Welcome

Race

Yuvvraaj

Singh is Kinng

New York

Blue

De Dana Dan

AjabPrem Ki GhazabKahani

Raajneeti

HRİTHİK ROSHAN KİMDİR?

Hrithik Rakesh Roshan sinema dünyasında halihazırda köklü bir aileden gelmektedir. Babası, müzik direktörü ve film yönetmeni Rakesh Roshan'dır. Annesi Pinky, yapımcı ve yönetmen J. Om Prakash'ın kızıdır. Aynı zamanda amcası Rajesh Roshan müzik direktörüdür.

Çocukluk döneminde Mumbai'de Bombay Scottish School'da eğitim aldı Sydenham College'a girdi ve ticaret bölümünden mezun oldu.

20 Aralık 2000 tarihinde eski film artisti Sanjay Khan'ın kızı iç mimar Sussane Khan ile evlendi. İlk çocukları Hrehaan Roshan 2006'da, ikinci çocukları Hridhaan Roshan 2008'de dünyaya geldi.

Hrithik, 80'lerde çocuk oyuncu olarak üç filmde rol aldı ancak 90'ları babasının asistanı olarak kamera arkasında geçirdi. 2000 yılında babası tarafından yönetilen Kaho Naa... Pyaar Hai filminde Amisha Patel ile başrolü paylaştı. Film yılın en hit filmi olmayı başardı ve Filmfare Ödülleri'nde en iyi film ödülünü aldı. Hrithik aynı Filmfare Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan oyuncu ve en iyi erkek oyuncu dallarında iki ödül birden alarak bir gecede yıldız haline geldi. Aynı yıl ayrıca gişede başarısız olmasına rağmen kendisine en iyi aktör adaylığı getiren Fiza ve Misyon Keşmir filmlerinde de oynayarak başarılı bir sene geçirdi.

2001 yılına Yaadein ve Kabhi Khushi Kabhie Gham filmleriyle giriş yaptı. İkinci filmle Hrithik ikinci yılında çeşitli iyi eleştiriler alsa da hiç ödül kazanamadı. 2002 yılında yer aldığı her üç filmi de başarısızdı. Bunlar Mujhse Dosti Karoge!, Hum Tum Jaano ve Aap Mujhe Achche Lagne Lage idi.

2003 yılında, babasının yönettiği bilim kurgu filmi Koi... Mil Gaya'da da göründü. Bu yılın en büyük hit filmi oldu ve Hrithik'e Filmfare Ödülleri'nde ikinci kez en iyi erkek oyuncu ödülü, ek olarak eleştirmenler tarafından verilen en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi.

2004 yılında kendi performansı beğenilmesine rağmen başarısız bir film olan Lakshya filminde rol aldı.

2005 yılında durakladı, 2006 yılında, bugüne kadar kariyerinin en büyük hitlerinden biri olan Koi... Mil Gaya'nın devamı Krrish'i yaptı. Bu filmde Hintler tarafından doğal bir insan gibi görünen bir süper kahramanı canlandırdı. Krrish ile Filmfare Ödülleri haricinde birçok ödül aldı.

2006 yılında nihayet Aishwarya Rai ile birlikte rol aldığı film Dhoom 2'de ilk defa kötü adam rolü yaptı. Bu film yılın ve Bollywood tarihinin en büyük hitlerinden biri oldu ve Filmfare Ödülleri'nde Hrithik'e üçüncü en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı.

2007 yılında oğluna vakit ayırmak için hiçbir film projesinde yer almadı, 2008 yılında ise Aishwarya Rai ile tekrar başrolde olduğu başarılı film Jodhaa Akbar ile geri döndü. Bu film ile Filmfare Ödülleri'nde dördüncü kez en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hrithik sonrasında Uruguaylı aktris Barbara Mori ile bir çift oldukları Kites filmini kaydetti ve ve 2010 yılı için planlanan Guzarish filminde Aishwarya ile tekrar rol almak için Sanjay Leela Bhansali ile sözleşme imzaladı.