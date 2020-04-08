Bangladeş, Kovid-19 nedeniyle Cox's Bazar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti

DAKKA (AA) - Bangladeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,2 milyon Arakanlı mültecinin yaşadığı Cox's Bazar bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Cox's Bazar'daki hükümet yetkilisi Kemal Hüseyin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin araç giriş ve çıkışına kapatılarak sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Hüseyin, koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesinin ağır yaptırımları olacağı uyarısında bulundu.

Kovid-19 önlemleriyle ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Hüseyin, gıda ve ilaç gibi ihtiyaçların karşılanmasının sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bırakıldığını belirtti.

Hüseyin, tedbirler sayesinde koronavirüsün kamplardaki Arakanlılar arasında yayılmasının önemli ölçüde önüne geçileceğini kaydetti.

Bangladeş'te 218 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın sebebiyle 20 kişi hayatını kaybetti.













Kaynak: AA