Bangladeş’de korona virüsünden ilk ölüm

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Bangladeş'te ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Bangladeş Patoloji, Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü nedeniyle ilk ölümün hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, hayatını kaybeden şahsın yurt dışında yaşamadığı ancak İtalya'dan gelen akrabaları aracıyla korona virüsüne yakalandığı açıklandı. 8 Marta'ta ise ilk korona virüsü vakasının açıklandığı Bangladeş'te toplam vaka sayısı ise 14'e yükseldi.

Öte yandan Bangladeş'de korona virüsüne karşı önlemler almayı devam ediyor. Bu çerçevede, ülkeye giriş yapan Çin, İtalya ve Avrupa'nın diğer ülkelerden gelen ve şüpheli vatandaşları ilk olarak 14 gün karantinaya alınırken, ülke genelinde okul ve üniversitelerde eğitimde 31 Mart tarihine kadar de ara verildi.

Kaynak: İHA