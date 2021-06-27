  1. FOTO GALERİ
  2. DÜNYA
  3. Bangladeş'in başkenti Dakka'da patlama: 7 ölü, en az 50 yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da patlama: 7 ölü, en az 50 yaralı

Güney Asya ülkesi Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Dakka'da işlek bir cadde üzerine bulunan bir binanın zemin katında büyük bir patlama meydana geldi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da patlama: 7 ölü, en az 50 yaralı 115

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir apartmanda patlama oldu.