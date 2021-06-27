Bangladeş'in başkenti Dakka'da patlama: 7 ölü, en az 50 yaralı Güney Asya ülkesi Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Dakka'da işlek bir cadde üzerine bulunan bir binanın zemin katında büyük bir patlama meydana geldi.

1 5 Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir apartmanda patlama oldu.