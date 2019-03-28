Bangladeş’te 22 katlı binada yangın

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi'nde 22 katlı binanın 10'uncu katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında binada mahsur kalan onlarca kişi kurtarılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHA