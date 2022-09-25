Bangladeş'te bot faciası! Can pazarı yaşandı: 24 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde bir botun batması sonucu 24 kişi öldü, 30 kişi ise suda kayboldu. Botun kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı 17 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bangladeş'te bot faciası! Can pazarı yaşandı: 24 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde korkunç bir olay yaşandı. Yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen olayda kapasitesinin üzerinde yolcu alan içinde 70 ila 80 kişinin bulunduğu bot battı.

Bangladeş'te bot faciası! Can pazarı yaşandı: 24 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

ÖLENLERİN ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR ÇOĞUNLUKTA

Kaza sonrası açıklama yapan polis Sujan Kumar, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Bangladeş'te bot faciası! Can pazarı yaşandı: 24 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

TAPINAĞA GİDİYORLARDI

Kazaya ilişkin açıklama yapan Boda bölge yöneticisi Soleman Ali, botun içindeki yolcuların Badeshwari Tapınağı'na doğru yola çıktıklarının bilgisini verdi.

KIYIDAN AYRILDIKTAN SONRA SALLANMAYA BAŞLADI

Botun kıyıdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sallanmaya başladığını ve battığını ifade eden Ali, kimlik tespitinin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceğini söyledi.

Bangladeş'te bot faciası! Can pazarı yaşandı: 24 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

Ali ayrıca, bölge yönetiminin zarar gören ailelere 20 bin taka vereceğini de sözlerine ekledi.

KURTULANLAR OLDU

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde botun kapasitesinden çok daha fazla yolcu ile dolu olduğu görülürken, 17 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

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