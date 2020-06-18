Bangladeş’te korona virüs vaka sayısı 100 bini aştı

Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 803 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 102 bin 292'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Abul Kalam Azad, "Bangladeş'te korona 2-3 yıl devam edebilir" dedi.

Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İlk Kovid-19 vakasının 18 Mart'ta açıklandığı ülkede son iki haftada 50 binden fazla vaka kaydedildi. Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana günlük bazda en yüksek vaka sayısı dün 4 bin 8 olarak kayda geçmişti. Ülkede bugün açıklanan 4 bine yakın vaka sayısı endişeleri arttırdı. Son 24 saatte yapılan 16 bin 259 testin 3 bin 803'ü pozitif sonuç vermesiyle ülkede alınan tedbirlerinin yetersiz olduğu yönünde tartışmalar başladı. Ülkedeki uzmanlar, salgının başlangıcından bu yana yeterince test yapılmadığını belirterek devlet tarafından gerekli tedbirlerin uygulanmadığını ifade etti. İlk vakanın görüldüğü günden şu ana kadar yapılan test sayısı 567 bin 503 iken vaka sayısının 100 bini aşması uzmanları tedirgin etti.

Bangladeş'te 64 şehir genelinde 59 laboratuvarda Kovid-19 testi yapılıyor. Laboratuvarların çoğu başkent Dakka başta olmak üzere büyük şehirlerde bulunuyor. Nüfusun birçoğunun bulunduğu küçük şehir, kasaba ve köylerdeki vatandaşlar ise test için numune verdikten sonra 1 haftayı aşkın sürede sonra sonuç alabiliyor. Bu süreçte kendilerini izole etmeyen vatandaşlar ise virüsün yayılmasında etkili oluyor.

Şu ana kadar bin 343 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Bangladeş'te Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Abul Kalam Azad, Kovid-19'un ülkede bu hızda devam etmesi halinde etkisinin yaklaşık 2-3 yıl daha sürebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA