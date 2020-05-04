Bangladeş’te koronavirüs vaka sayısı 10 bini geçti

Bangladeş'te Nisan ayında yükselişe geçtiği belirtilen vaka sayısı, 4 Mayıs'ta en yüksek günlük değere ulaştı. Son 24 saatte 688 yeni vaka açıklandı.

Bangladeş'te koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı son 24 saatte 688 artarak, 10 bin 143 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 kişi daha artarak 182 olurken; 1209 kişi de iyileşti.

Kaynak: DHA