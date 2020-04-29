Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 163'e yükseldi

DAKKA (AA) - Bangladeş’te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 8 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 163'e yükseldi.

Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 641 yeni vaka ile ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 103 olurken, 150 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yetkililer, son 24 saatte ölen 8 kişi arasında 40 yaşında bir polis memurunun ve yerel bir basın organında çalışan gazetecinin de bulunduğunu belirtti.

Ülke genelinde şimdiye kadar 420 polis ve 33 gazetecide Kovid-19'a rastlandı.

Kaynak: AA