Bangladeş’te restoran saldırısında yargılanan 7 kişiye idam cezası

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2016 yılında bir restorana düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 7 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2016 yılında diplomatların yaşadığı bölge olarak bilinen Gulshan'da Holy Artisan adlı bir İspanyol restoranında düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak yargılanan 7 zanlı idam cezasına çarptırıldı. Yargılanan 8 kişiden 1'i ise suçsuz bulundu

Dakka'da 1 Temmuz 2016'da gece saatlerinde restorana baskın düzenleyen el bombaları bulunan silahlı saldırganlar, restorandakileri rehin almıştı. Saldırganlar 9 İtalya, 7 Japonya, 1 Hindistan ve biri polis 3 Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 20 kişiyi öldürmüştü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: İHA