Bangladeş'te yüzlerce tekstil fabrikası yeniden açıldı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yüzlerce tekstil fabrikası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verdikleri bir aylık aranın ardından faaliyetlerine tekrar başladı.

Bangladeş Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammed Abdür Rezzak, perşembe günü itibarıyla üretime başlayan fabrika sayısının 850 olduğunu açıkladı.

Rezzak, fabrikaların yetkililerin yaptığı incelemelerden geçtiğini ve sağlık yönergelerine uyulduğunu söyledi.

Fabrikalarda Kovid-19 tedbirlerine uyularak az sayıda çalışanla üretime başlanacağını vurgulayan Rezzak, işletmelerin tekrar açılmasından müşterilerin memnun olduğunu kaydetti.

Ülkede, üretime yeniden başlanmasının ardından binlerce kişinin işlerine geri dönebilmek için fabrikalara akın ettiği belirtiliyor.

Ulusal basında çıkan haberlerde, fabrikaların Vietnam, Kamboçya, Hindistan ve Sri Lanka'daki rakiplerine müşteri kaybetme korkusuyla üretime başladığı da iddia ediliyor.

Bangladeş'te bugün 571 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgına bağlı olarak 2 kişi öldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 238'e, ölü sayısı ise 170'e yükseldi.





Kaynak: AA