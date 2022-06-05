Kütahya'da orman yangını! 3,5 dekar alan küle döndü!TV8 canlı yayın Survivor All Star 125. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!Tekirdağ'dan acı haber geldi! Yangını söndürmek isterken hayatından oldu!Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye pes dedirten itiraf! "İki kuzenimle birlikte oldum, çok pişmanım ama..."Tekirdağ'da zincirleme kaza! Kaza yapan kamyoneti görüp durmaya çalıştılar, yeni bir kaza yaptılarSon dakika! Real Madrid'e büyük şok! Başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!Aydın'da korkutan yangın! Buğday tarlası küle döndü!Tolgahan Nurhak'tan asılsız Berdan Mardini haberlerine sitem! Mardini 3 duruşmaya katılmadı, Nurhak adalet istedi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangın can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin 49’a yükseldiği açıklandı.

Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

Bangladeş’in Chittagong şehrinde dün Hollanda-Bangladeş ortak girişimi olan BM Inland Container Depot adlı konteyner deposunda yangın çıkmış ve çok sayıda patlama meydana gelmişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında, can kaybının 36’dan 49’a yükseldiği açıklandı. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken, en az 400 kişinin yangın ve patlamalarda yaralandığını duyurmuştu.

Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

KUM TORBALARLA ÖNLEM ALINDI

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalara kimyasal yüklü konteynerlerin neden olduğu düşünülüyor.

Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

Bangladeş ordusundan patlayıcı uzmanları itfaiyecilere yardım etmek için çağrılırken, ordu, depodaki kimyasalların Hint Okyanusu'na akmasını önlemek için kum torbalı önlem aldı.

Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

Depoda yaklaşık 4 bin konteynerin olduğu aktarılarak, konteynerlerin çoğunda Batılı perakendecilere ihraç edilmeyi bekleyen milyonlarca dolarlık tekstil ürünü bulunduğu açıklandı.

Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

{TITLE_STRIP}Tekirdağ'dan acı haber geldi! Yangını söndürmek isterken hayatından oldu!

{TITLE_STRIP}Aydın'da korkutan yangın! Buğday tarlası küle döndü!

{TITLE_STRIP}Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT