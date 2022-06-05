Bangladeş'teki yangın can almaya devam ediyor! Can kaybı 49'a yükseldi!

Bangladeş’in Chittagong şehrinde dün Hollanda-Bangladeş ortak girişimi olan BM Inland Container Depot adlı konteyner deposunda yangın çıkmış ve çok sayıda patlama meydana gelmişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında, can kaybının 36’dan 49’a yükseldiği açıklandı. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken, en az 400 kişinin yangın ve patlamalarda yaralandığını duyurmuştu.

KUM TORBALARLA ÖNLEM ALINDI

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalara kimyasal yüklü konteynerlerin neden olduğu düşünülüyor.

Bangladeş ordusundan patlayıcı uzmanları itfaiyecilere yardım etmek için çağrılırken, ordu, depodaki kimyasalların Hint Okyanusu'na akmasını önlemek için kum torbalı önlem aldı.

Depoda yaklaşık 4 bin konteynerin olduğu aktarılarak, konteynerlerin çoğunda Batılı perakendecilere ihraç edilmeyi bekleyen milyonlarca dolarlık tekstil ürünü bulunduğu açıklandı.

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