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  3. Bank Asya'nın kurucusu Kamil Yavuz M, Ankara'da sahte kimlikle enselendi

Bank Asya'nın kurucusu Kamil Yavuz M, Ankara'da sahte kimlikle enselendi

Son dakika haberi... FETÖ firarisi ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan Kamil Yavuz M, Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Bank Asya'nın kurucusu Kamil Yavuz M, Ankara'da sahte kimlikle enselendi

FETÖ'ye karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren Emniyet Güçleri Ankara'nın Çankaya ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, üzerinde başka bir kişi üzerine düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Bank Asya'nın kurucusu Kamil Yavuz M, Ankara'da sahte kimlikle enselendi

HİMMET PARALARINI LEGAL HALE GETİREN KİŞİ

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

Bank Asya'nın kurucusu Kamil Yavuz M, Ankara'da sahte kimlikle enselendi

Tayfun Altuntaş
Editör


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