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Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! "Balon patlamaya başladı"

ABD'nin yatırım bankalarından Bank of America, kripto para birimlerinde ve uzun vadeli teknoloji hisse senetlerinde balonun eş zamanlı olarak patladığını dile getirdi.

Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! "Balon patlamaya başladı"

Dünya genelince milyonlarca yatırımcıya ulaşan kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan düşüşlerin ardından yatırım dünyasında peş peşe açıklamalar geliyor. ABD merkezli yatırım bankası olan Bank of America, kripto para piyasasında yaşanan düşüşlerle ilgili olarak balonun patladığını ve bu durumun birçok varlık sınıfına etkisi olacağını ifade etti.

Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! Balon patlamaya başladı

"BALON EŞ ZAMANLI PATLADI" YORUMU

Kripto para varlığı olanlar ve birçok alandaki hissedarları yakından ilgilendiren bu önemli açıklamada aralarında baş yatırım stratejisti Michael Hartnett'in de olduğu banka stratejistlerine göre kripto paralar, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihi olarak riskli varlıklarda balon eş zamanlı olarak patladı.

Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! Balon patlamaya başladı

FED KARARI ETKİLEDİ

Raporda yer alan bilgiye göre FED'in para politikasını sıkılaştırma hızını artırması yatırımcıların kripto para piyasasından çekilmesine neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan FED, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini açıklamıştı. Bu duyurular yatırımcının spekülatif alanlardan çekilmesine neden oldu.

Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! Balon patlamaya başladı

PİYASADA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bununla birlikte ilk ve en büyük kripto para birimi Bitcoin kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarlık rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 40 kadar geriye çekilmiş oldu. Bitcoin'in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum’da ise kasım ayına göre yüzde 35 değer kaybetti. Piyasa devlerinin düşmesi altcoinleri de etkiledi ve kripto para piyasasında düşüşler devam etti.

Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! Balon patlamaya başladı

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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