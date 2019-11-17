Banka borçlarını ödeyemeyenlere müjde! İşte borçtan kurtulma yolları...

Acil nakit ihtiyaçlarında bankalar imdada koşuyor. Kredi ve kredi kartı birçok kişinin işini kolaylaştırıyor. Ancak bazen elde olmayan sebepler nedeniyle vadesinde ödenemeyen borçlar söz konusu olabiliyor. Borç geri ödemesinde vade uzadıkça yasal takip süreci başlıyor.

Süreç şöyle işliyor:

1- Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlat›yor.

2- Bu 90 günlük süreçte banka, müşterisine sözlü ve/ veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatıyor.

3- Bu süreçte borca gecikme faizi uygulan›yor.

4- Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtiyor ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebiliyor. 590 günlük süreden sonra ise banka alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlat›yor.

2-3 yıl sonra devrediliyor

Tüm bu süreç kredi kayıt bürosuna raporlandığı için müşterinin kredi notu olumsuz etkileniyor. Bu durumun müşterinin uzun vadede kullanmak isteyeceği kredilere ve kredi kartına da negatif bir etkisi var.

Avukatlık olan borç dosyaları tüm çabaya rağmen 2-3 yılı için tahsil edilemezse, bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor.

1 milyon dosya çözüldü

Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor.

Yani denetim altında olan yasal şirketlerden oluşuyor. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’ne üye olan şirket sayısı 9. Bu şirketler, 2 milyonu aşkın kişinin 4 milyona yakın borç dosyasını çözüme kavuşturmak için değerlendiriyor. Şu ana kadar da derneğe üye şirketler tarafından 1 milyon dosya çözüme kavuşturulmuş durumda.

Ödemede kolaylık

Dosyası bankadan çıkmış ve varlık yönetim şirketine devredilmiş kişilerin ne yapması gerektiğini Varlık Yönetim Şirketleri Derneği yetkililerine sorduk. Banka borcu 2-3 yıl ödenemediyse bu süreçten sonra borç konusunda bankanın değil kendilerinin muhatap olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Bizimle irtibata geçenlere daha esnek koşullarla ödeme imkanı sunuyoruz” diyor.