Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Kamu ve özel bankaların çalışma saatleri ne oldu? Banka şubelerinden para çekme/yatırma kredi borcu, fatura ödeme gibi birçok işlem aynı zamanda bankaların cep şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilmekte. Peki, Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 | BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

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ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

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ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.