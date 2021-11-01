Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Koronavirüs sebebiyle değişen banka çalışma saatlerinin güncel listesi bir çok kişi tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Bankaların yeni aldığı kararlara göre Akbank, Finansbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinin çalışma saatleri belli oldu. Peki, Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Kamu ve özel bankaların çalışma saatleri ne oldu? Banka şubelerinden para çekme/yatırma kredi borcu, fatura ödeme gibi birçok işlem aynı zamanda bankaların cep şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilmekte. Peki, Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 | BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.