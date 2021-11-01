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Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs sebebiyle değişen banka çalışma saatlerinin güncel listesi bir çok kişi tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Bankaların yeni aldığı kararlara göre Akbank, Finansbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinin çalışma saatleri belli oldu. Peki, Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Kamu ve özel bankaların çalışma saatleri ne oldu? Banka şubelerinden para çekme/yatırma kredi borcu, fatura ödeme gibi birçok işlem aynı zamanda bankaların cep şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilmekte. Peki, Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...

 

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 | BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR

Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

​​​​​​​Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?​​​​​​​

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?​​​​​​​

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?​​​​​​​

ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?​​​​​​​

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

Banka çalışma saatleri 2021| Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?​​​​​​​

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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