Banka gişe memuru alımı 2021 başvuru yap! Banka gişe yetkilisi iş ilanları 2021

Kuveyt Türk Katılım, Burgan Bank, ICBC, Odeabank Türkiye'nin farklı illerinde çalıştırmak üzere gişe yetkilisi alım ilanı yayınladı. Alımlar tecrübeli ve tecrübesiz adaylardan yapılacak olup en az ön lisans mezunu olma şartı aranıyor.

ALIM YAPILACAK İLLERİN LİSTESİ

Denizli, Bursa, Ankara, Hatay(İskenderun), İstanbul(Avr.)(Şişli), İzmir, İstanbul(Asya)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bankalar 2021 yılı gişe yetkilisi alımı başvuruları için şartlarını açıkladı.

Bulgar Bank Başvuru Şartları;

En az 2 yıllık Yüksekokul mezunu, tercihen 4 yıllık Lisans mezunu,

En az 1 yıl şube gişe bölümü tecrübei,

Sahte Para ve Temel Bankacılık eğitimi almış olma,

Cari Hesap İşlemleri ve bağlı mevzuat konusunda bilgi sahibi olma,

Analitik düşünme yeteneğine sahip,

Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü,

Seyahat engelin olmayan,

Denizli’de ikamet ediyor olma,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma

BULGAR BANK GİŞE YETKİLİSİ İLANI BAŞVURU EKRANI

Odea Bank Başvuru Şartları;

Üniversitelerin örgün 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun,

Sorumluluk bilinci yüksek,

İnsan İlişkileri güçlü, güler yüzlü ve basit iletişim kurabilen, prezantabl,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecili olan,

Müşteri ve başarı odaklı,

Takım çalışmasına yatkın,

Etkin iletişim becerilerine sahip,

Planlama ve organizasyon becerisi yüksek,

Analitik düşünen,

Tercihen en az 2 yıl bankacılık tecrübesi olan,

İletişim gücü yüksek olan takım arkadaşları arıyoruz

ODEA BANK GİŞE YETKİLİSİ İLANI BAŞVURU EKRANI

Kuveyt Türk Katılım Bankası Başvuru Şartları;

Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren İİBF bölümlerinden mezun,

Tercihen İngilizce ya da Arapça bilgisine sahip,

Faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 20 aylık tecili olan,

Müşteri ve başarı odaklı,

Takım çalışmasına yatkın,

Etkin iletişim becerilerine sahip,

Planlama ve organizasyon becerisi yüksek,

Analitik düşünen

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI GİŞE YETKİLİSİ İLANI BAŞVURU EKRANI

ICBC Turkey Bankası Başvuru Şartları;

Lisans mezunu,

Min. 1 yıl Gişe tecrübesi olan,

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,

Erkek adaylarda askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş olan,

İletişim yeteneği güçlü,

Çözüm ve hedef odaklı,

Dikkatli ve titiz çalışabilecek,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

Bankacılıkta kariyer hedefleyen adaylar

ICBC TURKEY BANK GİŞE YETKİLİSİ İLANI BAŞVURU EKRANI