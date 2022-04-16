Banka Gişe Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Banka Gişe Yetkilisi görev tanımı nedir, Banka Gişe Yetkilisi ne iş yapar, Banka Gişe Yetkilisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Banka Gişe Yetkilisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Banka Gişe Yetkilisi Tanımı;

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Banka Gişe Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Banka Gişe Yetkilisi Maaşları

Banka Gişe Yetkilisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Banka Gişe Yetkilisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Banka Gişe Yetkilisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.10

Meslek Adı :

Banka Gişe Yetkilisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Banka Gişe Yetkilisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Görev ve İşlem Basamakları :

a) Mesai saati başlamadan önce gişe gün başı hazırlığını yapmak, b) Şube mevduat ve kredi hesaplarına nakit veya çekle para yatırma/çekme işlemlerini yapmak, c) Müşteri hesap açılış talebini yerine getirmek,

d) Satış ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin nakit tahsilatlarını gerçekleştirmek,

e) Müşterilere ödeme yapılması gereken işlemlerde kimlik tespiti yapmak ve müşteri imzasını doğrulamak, yetkisini aşan durumları ilgili yöneticiye iletmek,

f) Para yatırma-çekme, gelen havale/eft işlemlerini yapmak,

g) Döviz tevdiat hesaplarının efektif açılış, işleyiş ve kapanış işlemlerini ve bu hesaplardan ödeme işlemlerini yapmak,

h) Çek/senet bedellerinin tahsilat/ödeme işlemlerini yapmak,

i) Bireysel sigorta prim ödeme /iade/hasar ödemelerini yapmak,

j) Otomatik/düzenli ödeme talimatı almak, fatura/kredi kartı tahsilatı yapmak, tahvil ana para ve faiz kuponu ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,

k) Gün sonu işlemlerini gerçekleştirmek; kendi kasası için gün sonu raporlarını almak ve kasa mutabakatlarını yapmak,

l) Gün içinde geçekleştirilen havale, çek, fatura tahsilatı, para yatırma, para çekme gibi işlemlere ait dokümanları düzenli olarak dosyalamak,

m) Resmi kurumlar tarafından talep edilen ve banka prosedürlerinin gerektirdiği ek dokümanları müşteriden kontrol ederek teslim almak, eksik belgeleri müşteriye bildirmek, Vb. Görev ve işlemleri yerine getirir.

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