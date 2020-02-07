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  3. Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2)

Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2)

Vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI

Vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA



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