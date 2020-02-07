Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2)
Vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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