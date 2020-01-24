Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar vefat etti
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar, bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kurul Üyesi Beytullah Yazar'ın dün vefat ettiği ve cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Tekirdağ Malkara Elmalı Köyü'nde...
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar, bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.
Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kurul Üyesi Beytullah Yazar'ın dün vefat ettiği ve cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Tekirdağ Malkara Elmalı Köyü'nde defnedileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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