Bankacılık sektörünün kârı Kasım’da 50 milyar lirayı geçti

BDDK Kasım ayı verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı 50 milyar 695 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2018 yılı Kasım ayı dönemine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 842 milyar 639 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün dönem net karı 50 milyar 695 milyon TL oldu.

BDDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre, Kasım 2018 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 842 milyar 639 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 584 milyar 796 milyon TL (yüzde 18) artmıştır. Kasım 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 385 milyar 194 milyon TL, menkul değerler 464 milyar 731 milyon TL'dir. 2017 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18, krediler yüzde 13,7 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 15,7 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,70 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yıl sonuna göre yüzde 16,6 artışla 1 trilyon 995 milyar 199 milyon TL olmuştur.

2017 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 16,4 artışla 417 milyar 916 milyon TL olurken, Kasım 2018 döneminde sektörün dönem net kârı 50 milyar 695 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,21 seviyesinde bulunmaktadır"

Kaynak: İHA