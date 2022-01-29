Bankacılık ve Finans Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bankacılık ve Finans Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bankacılık ve Finans Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bankacılık ve Finans Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bankacılık ve Finans Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bankacılık ve Finans Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bankacılık ve Finans Uzmanı Maaşları

Bankacılık ve Finans Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük Bankacılık ve Finans Uzmanı maaşı 9250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bankacılık ve Finans Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2412.09

Meslek Adı :

Bankacılık ve Finans Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Finans Ve Yatırım Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı aracı kurumlarda (banka ve finans şirketleri gibi) görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bankacılık ve Finans Uzmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açmak, hesabı kapatmak,

b) Havale ve EFT işlemlerini yapmak,

c) İthalat ve ihracatla ilgili aracılık işlemlerini yapmak,

d) Kredi isteklerini değerlendirmek, e) Kambiyo işlemleri yapmak

, f) Kefalet ve teminat mektubu vermek,

g) Müşterilere kredi ve finansal konularda danışmanlık yapmak,

h) Müşterilere seyahat çeki ve kredi kartı düzenlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

i) Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu primi, vergi, elektrik, su, doğalgaz faturalarının ve ev kirası gibi birçok ödeme işlemlerini yapmak

j) Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda müşterilere önerilerde bulunmak için piyasa araştırması yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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