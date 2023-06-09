Bankada kariyer hedefleyene altın fırsat! Ziraat Bankası 150 memur alacak: KPSS şartı yok

Ziraat Bankası, memur alımı için ilan yayımladı. Başvuru şartları ve kontenjan bilgileri haberimizde...

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Bankada kariyer hedefleyene altın fırsat! Ziraat Bankası 150 memur alacak: KPSS şartı yok

Ziraat Bankası, 2023 yılında İstanbul Genel Müdürlük ve şubelerinde istihdam etmek üzere 150 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Banka, bu pozisyonlar için Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını tamamlamış adayları göreve başlatacaktır. Başvuru yapabilecek adaylar ve başvuru süreci hakkındaki detaylar şu şekildedir:

BAŞVURU DETAYLARI

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Başvuru yapabilecek adaylar arasında genel ve özel niteliklere sahip olma şartları bulunmaktadır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmama, bankacılık kanunlarına göre bankada çalışmaya engel bir durumunun olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmama, görevini yurt içinde veya yurt dışında yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorununun olmaması gibi genel şartlar yer almaktadır. Ayrıca daha önce yapılan Uzman Yardımcısı sınavının mülakat aşamasında elenmemiş olma şartı da bulunmaktadır.

Başvuruda KPSS şartı aranmamaktadır. Sadece sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Başvurular için yaş şartı, 18 yaşını tamamlamış olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak şeklindedir. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak gerekmektedir.

Eğitim şartlarına göre, yazılı sınava idari alan ve mühendislik alanından katılacak adaylar için farklı mezuniyet koşulları bulunmaktadır. İdari alan için çeşitli ekonomi, işletme, bankacılık ve ilgili bölümlerden mezun olmak ya da mezuniyet belgesini ibraz etmek gerekmektedir. Mühendislik alanı için ise çeşitli mühendislik ve ilgili bölümlerden mezun olmak ya da mezuniyet belgesini ibraz etmek gerekmektedir.

Başvurular 6-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular sadece online olarak İstanbul Üniversitesi'nin belirtilen internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru ücreti 550 TL olarak belirlenmiştir ve sadece online başvuru ekranı üzerinden kredi/banka kartıyla ödenecektir.

Ziraat Bankası'nın Uzman Yardımcısı alımı için yapılan bu ilan kapsamında detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları ve süreleri dikkate almaları gerekmektedir.

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