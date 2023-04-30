Bankada memur olmak isteyene fırsat! İş Bankası bu şartlarla memur alımı yapacak! KPSS yok

Geçim sıkıntısı yaşanılan son dönemler de vatandaşın en büyük sorunlarından birisi de işsizlik oldu. Bu haber iş arayanların yüzünü güldürecek. İşte detaylar…

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Bankada memur olmak isteyene fırsat! İş Bankası bu şartlarla memur alımı yapacak! KPSS yok

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…

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İŞ BANKASI MEMUR ALIM İLANI

ALIM YAPILACAK İLLER

İstanbul ili Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde bulunan Şubelerine alımlar yapılacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ

İş bankası memur alımı yapacağı en son tarih 15.05.2023 günüdür.

POZİSYON

En son tarih 15 mayıs olan işe alımlarda başvuru yapılacak pozisyonlar Memur(Memur pozisyonundaki kişiler, şubelerde çalışacak olup gişe, operasyon, satış, kredi gibi temel bankacılık hizmetlerinin sunulmasında görev alırlar.)

EĞİTİM DURUMU

İş bankasında memur olmak için başvuru yapacak olan adayların Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ve detayları tabloda yer alan bölümlerden en geç 15.05.2023 itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuru linkinde yer alan tablodaki bölümlerin birinden mezun olması gerekmektedir.

YAŞ

15 Mayıs 2023 tarihinde 30 yaşının altında olmak. (15 Mayıs 1993 tarihinden sonra doğanlar başvurabilir.)

ASKERLİK DURUMU

Başvuru yapacak olan adayların Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2024 Haziran ayına kadar tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir.

İKAMET ŞARTI

Başvuru yapacak olan adayların İstanbul ili Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. Burada belirlenen ilçeler dışında ikamet eden adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

SINAV SÜRECİ

Başvuru yapacak adaylar bu sınavlara gireceklerdir.

Genel Yetenek Sınavı (Sınav online yapılacaktır)

Yetkinlik Bazlı Mülakat

NOT: Daha önce Banka tarafından yapılan memur, büro personeli, idari destek personeli veya çağrı merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız olanlar başvuru yapamazlar..

BAŞVURU İÇİN LİNK

https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/istanbul-memur-alimi-2023MAS4

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