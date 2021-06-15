Bankalar adeta yarışa girdi! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı

Bankaların yaptığı promosyon güncellemeleri yüzleri güldürdü. Yeni yıl için maaşlara uygulanan zamla birlikte diğer ödemelerde de artış yaşandı. Emeklileri mutlu eden promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'yi bulacak. Maaşlarını seçtikleri bankalara taşıyan emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ancak bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşmasına imza atmak gerekiyor.

BANKALAR GÜNCELLEME YAPTI

Bankaların rakamlarda yaptığı güncelleme ile promosyon ödemelerinde yaşanan artış oranları da belli oldu. Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi gibi bankalar tarafından tapılan açıklama ile vatandaşlara müjde verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmede promosyon ve bayram ikramiye ödemelerinden yararlanma imkanı sunuluyor.

BAZI ÖDEMELER 2 BİN TL'Yİ BULUYOR

Vatandaşlara yıl içerisinde rahat nefes aldıran ödemeler bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ödemeler ortalama 500-600 ve 750 TL'yi bulurken bazı bankalarda bu tutar 2.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı sorgulamayı sürdürüyor. Ayrıca ödemeler emeklilere, dul ve yetimlere yönelik fırsatlar da içeriyor.

BANKA KAMPANYALARI İLE TUTARLAR ARTIYOR

Alınan maaşlara göre belirlenen promosyonlarda en düşük tutarlar 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Bankaların ödeme tutarları;

AKBANK: 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira..

GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira..

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus..

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.