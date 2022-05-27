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Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Hafta sonları bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bankada işlem yapmak isteyen kişiler tarafından bankaların açık mı kapalı mı olduğu merak ediliyor. Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı? konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Bankada işlem yapmak isteyen birçok vatandaş, hafta içi çalıştıkları nedeniyle işlemlerini hafta sonuna erteliyor. Birçok vatandaş hafta sonu bankaların açık olup olmadığını merak etti. Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

BANKALAR CUMARTESİ ÇALIŞACAK MI? HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Bilindiği üzere birçok banka sadece hafta sonları hizmet veriyor. Ancak bazı vatandaşlar bankaların hafta sonu da açık olmasını talep ediyor. Vatandaşlara güzel haberi Yapı Kredi bankası duyurdu.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Yapı Kredi Bankası İstanbul Şaşkınbakkal şubesi cumartesi günü tam gün müşterilerine hizmet verecek. Şaşkınbakkal şubesinin cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?

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