Koronavirüs salgını hayatımızı etkilemeyi sürdürürken hastalığın yayılımını önlemek için alınan kısıtlamalar kapsamında kamuda ve özel sektörde çok sayıda kurum, işletme ve işyerleri çalışma saatlerinde değişime gitti. Bankalar da bu durumdan etkilendi ve çalışma saatlerinde değişime gitti. Bankalarda işlemi olan ve yeni çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? Bankaların çalışma saatleri konularını internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte detaylar...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bankalar koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişime gittiler. Bu kapsamda bankalar kullanıcıların attıkları bilgilendirme mesajları ile yeni çalışma saatlerini açıkladılar.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? İŞTE BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar saat 16.00 itibariyle kapanıyor, çalışma saatleri ise değişiklik göstermektedir.

Akbank'tan müşterilere yollanan mesaj şu şekilde:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz"

DENİZBANK

Denizbank tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir" ifadesine yer verildi.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'ın çalışma saatlerine ilişkin bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır"

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası tarafından müşteriler gönderilen mesajda," Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası müşterilerine banka tarafından şu mesaj gönderildi:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

HSBC'den müşterilere yollanan mesajda şöyle denildi:

"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

ING BANK

ING Bank müşterilerine çalışma saatlerine ilişkin olarak şu mesajı gönderdi:

"Koronavirus'ün etkilerini azaltmak için şubelerimizde geçici bir süreyle 3 Aralık 2020'den itibaren 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası tarafından gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

TEB BANKASI

TEB Bankası koronavirüs salgını nedeniyle çalışma saatlerinde değişime gittiğini," Değerli Müşterimiz, Şubelerimiz 03.12.2020 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak CEPTETEB Internet Şubesi ve mobil bankacılık uygulamamızdan faydalanabilirsiniz." mesajıyla müşterilerine duyurdu.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

HALKBANK

Halkbank tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

VAKIF BANK

Vakıf Bank tarafından müşterilere yollanan bilgilendirme mesajında şöyle denildi:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.30-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."