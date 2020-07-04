Bankalar salgın döneminde KOBİ'lere kredi musluklarını açtı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri, yılın ilk 6 ayında 193,3 milyar lira artışla 810 milyar liraya dayandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hane halkından esnafa, KOBİ'lerden büyük işletmelere kadar her alanda etkisini gösterdi. Hükümetler ve merkez bankaları, attıkları proaktif adımlar ve geniş politika setiyle salgının ekonomik birimlerin gelir ve nakit akışı üzerindeki olumsuz yansımalarını minimum düzeye indirdi.

Türkiye'de salgından en fazla etkilenen kesim olan KOBİ'ler, ülke ekonomisinin de önemli bir kısmını teşkil ediyor. Ülkedeki istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'ler, cironun yaklaşık yüzde 65'ini, ihracatın yarıdan fazlasını ve ithalatın da 3'te birini gerçekleştiriyor. Tüm bu veriler göz önüne alındığında Türkiye'de ticaretin KOBİ'ler üzerinden yürüdüğü daha net anlaşılıyor.

Salgının tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte ülkeler, tarihte benzeri görülmemiş önlemleri devreye soktu. Seyahat kısıtlamaları, fabrikaların üretimlere ara vermesi, mobilitenin asgari seviyeye düşürülmesi gibi sebepler turizm, üretim ve ticaret kanallarıyla küresel büyümede sert daralmaları beraberinde getirdi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının mart ayında görülmesiyle hükümet hızlı bir şekilde tedbirler aldı. Vatandaşların ve şirketlerin finansman ihtiyaçları için de çok sayıda destek paketleri devreye koyuldu.

Ülkede iktisadi faaliyetteki yavaşlama nisan ayında belirginleşerek sektörler geneline yayılırken, kademeli normalleşme adımlarıyla beraber mayıs ayından itibaren ekonomide toparlanmanın başladı.

Hükümet ve ekonomi yönetimi ile bankacılık sektörü, istihdamın ve üretimin devamlılığı, KOBİ'lerin ayakta kalması adına firmaların nakit akışı desteklendi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi kapsamında, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limiti ile kullandırılan krediler için Hazine desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya, bu kapsamda kullandırılabilecek KGF kefalet limiti de toplamda 500 milyar liraya yükseltildi.

Salgın süresince bankalar, KOBİ'lere ilave limit açma, kredi yapılandırması, taksit ertelemesi, uygun kredi koşulları, düşük faiz, ödemesiz dönem gibi çok sayıda imkan sağladı.

Hükümetin ve finans sektörünün, reel sektöre, KOBİ'lere sağladığı destekler rakamlara da yansıdı.







- İkinci çeyrekte KOBİ kredileri 150 milyar lira arttı





AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yıl sonunda 610,8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yıl sonunda 3,5 milyar lira artarak 614,3 milyar liraya yükseldi.

Salgının yılbaşında Çin'den başlayarak Avrupa'ya yayılmasıyla KOBİ'lere kullandırılan kredilerde de artışlar görüldü. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de KOBİ kredileri 43,9 milyar liralık yükselişle 658,2 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de salgının genele yayıldığı ve kısıtlamaların üst düzeye çıktığı ikinci çeyrekte ise KOBİ'lere kredi muslukları tamamen açıldı. Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri bakiyesi, ikinci çeyrek sonunda 807,6 milyar liraya dayandı.

İkinci çeyrekte KOBİ kredileri bir önceki çeyreğe göre 150 milyar liraya yakın artış gösterdi. Böylece yılın ilk yarısında bankacılık sektörünün KOBİ kredileri bakiyesi 193,3 milyar lira arttı.

Aylar itibarıyla bankacılık sektörünün KOBİ kredi bakiyeleri şöyle (milyon TL):

Ay Kredi Bakiyesi Ara.18 610.818 Ara.19 614.280 Mar.20 658.212 Nis.20 749.953 May.20 786.413 Haz.20 807.583





Kaynak: AA