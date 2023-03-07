Bankalardan EYT'lilere müjde! Bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!

Bankalar, EYT'den emekli olacaklar için promosyon ile ilgi çalışmalarına hız verdi. Kamu ve özel bankaların bu tutumunun emekli olacak kişiler için umut olması bekleniyor.

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Bankalardan EYT'lilere müjde! Bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!

EYT' lilere bankalar dan güzel haber. Bankalar promosyon ile ilgili çalışmalarını hızlandırma kararı alarak emekli olacak kişilere umut oldu. Kamu ve özel bankalar, EYT'den emekli olacaklar için çeşitli kampanyalar hususunda çalışmalar yapma kararı aldı.

Bankalardan EYT'lilere müjde! Bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!

3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON TEKLİFİ!

Bankalar 8 bin 500 liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarına başladı. Kararı verecek olan EYT'li, emekli maaşını istediği bankaya yatıracak. Bu durum, hem kamu hem özel bankaları hareket etmeye sevk etti. Bankalar çeşitli promosyon fırsatları sağlayarak EYT emekli maaşlarını almaları doğru bankayı tercih etmelerini amaçlıyorlar. Emeklilere üç yıl taahhüt ile kendi şubesini tercih eden kişilere belli oranlarda promosyon teklifi hazırladı.

Bankalardan EYT'lilere müjde! Bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!

İŞTE BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ

Akbank; Emekli maaşını kendi şubesinden alanlara yaklaşık 8 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Garanti Bankası, 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.600 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.200 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.400 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon verecek. İş Bankası ise 3.500 TL üzeri maaş alan emeklilere 4.500 TL,
3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alan emeklilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 7.500 TL promosyon verecek.

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