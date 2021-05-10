İhtiyaç sahiplerine belirli bir süre için verilen ve bir takım şartlara göre düzenlenmiş olan krediler vatandaşlar tarafında ilgiyle takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen veya ev, araba almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin yardımına banka kredileri koşuyor. Bankalar bayram nedeniyle faiz oranlarında düzenlemeye gitti. Bu kapsamda Bankaların faiz oranları 2021| Bankaların kredi faiz oranları merak konusu oldu. Detayları sizler için derledik...

BANKALARIN FAİZ ORANLARI 2021

Bankalar müşterilerini memnun etmek için adeta bayram yarışına girdi. Düzenlenen yeni bayram fırsatlarında güncellemeler yapıldı. Kredi faiz oranlarında yapılan değişikliklerde kimi bankalar indirime giderken, kimi bankalar ise fiyatları yükseltti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını merak edenler konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Vakıf, TEB faiz oranları kaç oldu? İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

10 MAYIS BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında bayram düzenlemesi yapıldı. Bayram haftasında bankaların kredi faiz oranları araştırılıyor. İşte bankaların Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Denizbank, Garanti Bankası, Vakıf bank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

VAKIFBANK

Konut kredisi: 1,32

Kredi Miktarı 250.000,00 TL

Vade 120

Faiz Oranı %1,32

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.60

Ev kredisi: 1.45

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.74

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,65-1,83

Taşıt kredisi: 1,61-1,59

Konut kredisi: 1,39

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

Halkbank konut kredisi hesaplama

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59

Faiz Oranı % 1,38

Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay

Taksit Tutarı:1.914,12 TL

Faiz Oranı:% 1,54

Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay

Taksit Tutarı:3.160,20 TL

Faiz Oranı:% 1,54

Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499

Konut kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 120 ay vadeye kadar 1,37 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Taksit Tutarı:5.107,98 TL

Faiz Oranı:% 1,37

Yıllık Maliyet Oranı:% 17.994

TEB

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 2.22'den başlıyor. 100.000 lirada ise 1,79.

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.50'den başlıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32