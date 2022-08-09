Bankamatikte bile bu kadar para yoktur! Dilencinin çantasından adeta servet çıktı!

Dilencilere yönelik yapılan aramalara bir yenisi daha eklenirken bu kez dilencinin çantasından çıkanlar adeta hayrete düşürdü. Afyonkarahisar'da zabıta ekiplerinin Bankalar Caddesi üzerinde yaptıkları arama çalışmalarında bir dilencinin çantasından servet değerinde miktar hesaplandı. Ekipler sayım sonrası şaşkına döndü.

ÇANTAYI AÇINCA ŞAŞIP KALDILAR

Afyonkarahisar Zabıta Müdürlğü'ne ait ekiplerin Bankalar Caddesi üzeirnde yaptıkları denetimler sırasında dilenci olduğu belirlenen Fatma U. isimli şahıs dilencilik yaptığı gerekçesi ile ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan dilencinin daha sonra çantası da arandı.

ÇANTADAN SERVET ÇIKTI

Dilencinin çantasında arama yapan zabıta ekibinin ağzı sayım sırasında resöen açık kaldı. Dilencinin çantasından 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı. Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara zabıta ekipleri tarafından el konuldu.