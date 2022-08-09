Bankamatikte bile bu kadar para yoktur! Dilencinin çantasından adeta servet çıktı!

Afyonkarahisar'da kadın zabıtaların arama yaptığı dilencinin üstünden çıkan miktar görünleri duyanalrı hayrete düşürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bankamatikte bile bu kadar para yoktur! Dilencinin çantasından adeta servet çıktı!

Dilencilere yönelik yapılan aramalara bir yenisi daha eklenirken bu kez dilencinin çantasından çıkanlar adeta hayrete düşürdü. Afyonkarahisar'da zabıta ekiplerinin Bankalar Caddesi üzerinde yaptıkları arama çalışmalarında bir dilencinin çantasından servet değerinde miktar hesaplandı. Ekipler sayım sonrası şaşkına döndü.

Bankamatikte bile bu kadar para yoktur! Dilencinin çantasından adeta servet çıktı!

ÇANTAYI AÇINCA ŞAŞIP KALDILAR

Afyonkarahisar Zabıta Müdürlğü'ne ait ekiplerin Bankalar Caddesi üzeirnde yaptıkları denetimler sırasında dilenci olduğu belirlenen Fatma U. isimli şahıs dilencilik yaptığı gerekçesi ile ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan dilencinin daha sonra çantası da arandı.

Bankamatikte bile bu kadar para yoktur! Dilencinin çantasından adeta servet çıktı!

ÇANTADAN SERVET ÇIKTI

Dilencinin çantasında arama yapan zabıta ekibinin ağzı sayım sırasında resöen açık kaldı. Dilencinin çantasından 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı. Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

Bankamatikte bile bu kadar para yoktur! Dilencinin çantasından adeta servet çıktı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Beyninde çip olduğunu iddia edip çıkarılmasını istedi! Doktoru açık açık tehdit etti! "Silahtaki mermileri ağzına boşaltırım"
Beyninde çip olduğunu iddia edip çıkarılmasını istedi! Doktoru açık açık tehdit etti! "Silahtaki mermileri ağzına boşaltırım"
MSB, " Her nerede olursa olsun teröre geçit yok" ifadesiyle duyurdu: 7 terörist öldürüldü
MSB, " Her nerede olursa olsun teröre geçit yok" ifadesiyle duyurdu: 7 terörist öldürüldü
Ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!
Ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışıyorlardı! Yunan polisi tarafından öldüresiye dövülüp Türk sularına itildiler!
İzmir Buca'da orman yangını! Ekiplerin müdahelesi sürüyor!
İzmir Buca'da orman yangını! Ekiplerin müdahelesi sürüyor!
ÖSYM duyurdu! KPSS'ye girecek tüm adayları ilgilendiriyor! Bu tarihlere dikkat!
ÖSYM duyurdu! KPSS'ye girecek tüm adayları ilgilendiriyor! Bu tarihlere dikkat!
Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"
Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"
Vatandaşın o sorusu Ahmet Davutoğlu'nu afallattı! Parmağını sallayıp bağırmakla yetindi! "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?"
Vatandaşın o sorusu Ahmet Davutoğlu'nu afallattı! Parmağını sallayıp bağırmakla yetindi! "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?"
Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı! Damada jartiyer giydirdiler, tasma takma takıp gezdirdiler
Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı! Damada jartiyer giydirdiler, tasma takma takıp gezdirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlandı!
Milli Sporcu Derya Büyükuncu dersini almamış! Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler etmeye devam ediyor!
Milli Sporcu Derya Büyükuncu dersini almamış! Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler etmeye devam ediyor!
MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi
MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi
Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: " 9 milyon Suriyeli ile muhatabız"
Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: " 9 milyon Suriyeli ile muhatabız"