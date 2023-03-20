Banka'nın açığını buldular! Milyonlarca liralık vurgun yapan 81 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, “Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar” ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 48 saatte 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Bankanın sisteminde açık bulan iki kişinin vurgunu yaptığı tespit edilirken yürütülen soruşturma çerçevesinde banka dolandırıcılığında büyük vurgunu ortaya çıktı.

BANKANIN AÇIĞINI BULDULAR MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Bir bankanın sistemsel açığını fark eden 2 şüphelinin, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Söz konusu bankayı toplamda 10 milyon 432 bin lira zarara uğratan dolandırıcılar ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştiren siber polisi, 210 farklı banka hesabının hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, hesapların 102 şahıs ve 5 şirkete ait olduğu tespit edildi. Hesaplara gönderilen paraların ise bloke edilmesinin önüne geçilmesi için farklı banka hesaplarına tekrar havale edildiği belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, araştırmaların devamında örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 107 şüphelinin adlarını ve kimlik bilgilerini tek tek ortaya çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basıldı.

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20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 81 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu bankanın sistemsel açığını fırsat bilerek vurgunu gerçekleştiren iki kişinin de aralarında bulunduğu 81 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.