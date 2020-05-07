Bankaya gidemeyen görme engelli vatandaşın yardım çağrısı karşılıksız kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görme engelli 65 yaş üstü vatandaşın yardım talebine cevap verilerek banka işlemlerini evinden çıkmadan yapılması sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan görme engelli Zühtü Conkara'nın yardım talebi karşılıksız kalmadı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Zühtü Conkara isimli vatandaş, virüsle mücadele kapsamında uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle banka işlemlerini yerine getiremiyordu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e telefonla ulaşan ve yardım isteyen Zühtü Conkara'nın talebi belediye ekipleri tarafından yerine getirildi.

Başkan Büyükgöz'ün talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri banka personelini kurumdan alarak Zühtü Conkara'nın adresine ulaştırdı. İşlemleri ikametinde gerçekleştirilen Zühtü Conkara, "Sayın belediye başkanımıza, ekibine ve banka çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Vakıfbank Şube Müdürü İsmail Arslan'a da teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde evimden çıkmadan işlemlerimi hallettim. Tekrar teşekkür ederim" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA