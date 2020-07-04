Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 50 bin liralık büyük ikramiye "05698" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam ise "8" olarak belirlendi.

BANKO PİYANGO NEDİR?

İnternet üzerinden sanal bayiler üzerinden haftanın her günü oynanacak olan Banko Piyango'da 5 doğru rakamı bilen 1 kişi 50 bin TL, 4 rakam için 9 kişiye 500 TL, son 3 rakam için 90 kişiye 50 TL, son 2 rakam için 900 kişiye 10 TL ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti ödülü dağıtılacak.

BANKO PİYANGO NASIL OYNANIR?

Banko Piyango adında her gün oynanacak oyun, sadece tek çekilişle belirlenen 5 şanslı rakam 1 kişiye 50.000 TL, son 4 rakam için 9 kişiye 500 TL, son 3 rakam için de 9.000 kişiye amorti kazandıracak. Bilet satışları 7 Haziran 2020 tarihinden başlayarak her gün saat 22.15 ile ertesi günü saat 21.30 arasında internet üzerinden Sanal Bayiler aracılığı ile gerçekleştirilecek. Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda, çekilişler 8 Haziran 2020 tarihinde başlayacak, her gün saat 22.00'de MPİ Kızılay Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Çekilişler internet sitesi üzerinden canlı olarak aktarılacak. Banko Piyango oynunun bilet bedeli ise 2 TL olarak belirlendi.