Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?

Bugün 16:20'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK), bant daraltma uygulaması yaptıklarını duyurmuştu. Duyurunun ardından "Bant daraltması nedir, nasıl yapılır? Bant daraltması ne zaman bitecek?" soruları internette aratılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar...

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Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?

Bugün Türkiye, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 16:20 sıralarında meydana gelen patlama ile sarsıldı. Yazılı ve görsel medyanın gündeminde olan konu sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bilgi kirliliği ve provokatif paylaşımlar nedeniyle harekete geçen BTK, sosyal medya platformları için bant daraltması uygulaması yaptıklarını açıkladı. Açıklama sonrası bant daraltmasının ne olduğu merak konusu oldu. Peki bant daraltması nedir, nasıl yapılır? Bant daraltması ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?

BANT DARALTMASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

İletişim platformlarının ya da ağlarının kapasitelerinin büyüklüğünü ifade etmek için kullanılan bant genişliği terimi, bugünün en çok merak edilen konularından biri oldu. BTK'nın bant daraltması uygulaması sonrası, sosyal medya platformlarına erişim kısıtlanmış, veri aktarımı yavaşlamış oldu. Peki bant daraltması nasıl yapılır?

Bant daraltma internet hızını yavaşlatma, web sitesine erişimi yavaşlatma ve yavaşlatma şeklinde yapılabilir. Siteye erişim tamamen engellenmez fakat kısıtlanır, veri akışı daraltılarak erişim gecikmesi sağlanır.

Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?

BANT DARALTMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gündemde olan patlama sonrası sosyal medya hesaplarına bir süredir erişim sağlayamayan kullanıcılar bant daraltmasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bilgi kirliliği, halkı korkuya sevk etme ve provokatif paylaşımların önüne geçilmesi için yapılan bu uygulamanın ne zaman biteceği bilinmiyor.

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