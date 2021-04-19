Bant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Bant elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bant elemanı, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulama, üretim Sorumlusundan aldığı talimatlar doğrultusunda bant üzerinde ayıklama, kabuk soyma, çekirdek çıkarma, seçme, sınıflama yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bant elemanı Maaşları

Bant elemanı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bant elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Bant elemanı Ne İş Yapar?

Bant elemanı (Gıda); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mikroorganizmaları incelemek,

b) Kişisel hijyen sağlamak,

c) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

d) Gıdaları muhafaza etme ilkelerini incelemek,

e) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,

f) Karbonhidratların özelliklerini incelemek,

g) Lipitlerin özelliklerini incelemek,

h) Proteinlerin özelliklerini incelemek,

i) Vitamin ve mineralleri incelemek,

j) Enzimleri incelemek,

k) Fenolik bileşikler ve doğal renk maddeleri incelemek,

l) Gıdadaki suyun özelliklerini incelemek,

m) Kütle ölçümü yapmak,

n) Hacim ölçmek,

o) Yoğunluk ve kıvam ölçmek,

p) Fiziksel değişimleri incelemek,

q) Kimyasal değişimleri incelemek,

r) Sebze ve Meyveyi İşletmeye almak,

s) Sebze ve meyveleri üretime hazırlamak,

t) Taze sebze ve meyveleri satışa hazırlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Bant elemanı Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleridir.

Bant elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bant elemanı mesleğinin meslek kodu 8161.42 olarak belirlenmiştir

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