Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) Tanımı;

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Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) Maaşları

Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.08

Meslek Adı :

Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toprak ve kömür kazı makineleri ile kömür, toprak, kül döküm bant sistemlerinin merkezden kumanda ve kontrol edilmesi, tüm faaliyetlerin ve arızaların izlenerek bildirilmesi ,bunlarla ilgili kayıtların tutulması işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir önceki vardiya operatöründen işi teslim almak,

b) Kule operatörü ile birlikte, bant dağıtım merkezindeki gezer-başlığın çalışmasını sağlamak,

c) Amirinin talimatları doğrultusunda makinelerin öncelik sırasına göre çalıştırılmasını sağlamak,

d) Telsiz devrelerine kumanda ederek gerekli haberleşmeyi sağlamak,

e) Makinelerin çalışma kapasite ve zamanlarını kaydetmek,

f) Arıza bilgilerini kaydetmek, ilgili ekiplere bildirmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

g) Sistemin çalışması sırasında, acil ve özel bir durum meydana geldiğinde amirine bilgi vermek,

h) Yetkili amirin personele duyurulmasını istediği talimatları personele duyurmak,

i) Işıklı panodan sistemi sürekli izlemek, sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

j) Arıza kayıt raporlarını bir sonraki vardiya operatörüne teslim etmek,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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