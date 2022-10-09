Bant Verev Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bant Verev Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Bant Verev Makinesi İşçisi ne iş yapar, Bant Verev Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bant Verev Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bant Verev Makinesi İşçisi Tanımı;

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Bant Verev Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bant Verev Makinesi İşçisi Maaşları

Bant Verev Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Bant Verev Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bant Verev Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.03

Meslek Adı :

Bant Verev Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sutyen imalatında kullanılan verev parçaları kesmek üzere bant verev makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bant Verev Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek kumaşı makinenin kol kısmına yerleştirmek,

b) Verilen kesim ölçülerine göre bıçaklar arasındaki mesafeleri ayarlamak,

c) Makineyi çalıştırarak bıçaklara hareket vermek,

d) Kumaşı bıçaklara doğru sürmek,

e) Kesilerek makineden çıkan kumaş ucunu döner makaralara sarmak,

f) Makinenin otomatik çalışmasını ve kumaşın bıçaklara doğru ilerleyerek kesilişini kontrol etmek,

g) Kumaştaki kırışıklıkları düzeltmek,

h) Ayarlarda meydana gelen düzensizlikleri gidermek,

i) Kesilerek top halinde sarılan kumaşı makineden çıkartarak makineyi temizlemek,

j) Makinenin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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