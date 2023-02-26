Bantu Mzwakali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bantu Mzwakali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bantu Mzwakali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bantu Mzwakali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bantu Mzwakali 9 Kasım 1993 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bantu Mzwakali Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDSMA yapmaktadır. Bantu Mzwakali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bantu Mzwakali'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bantu Mzwakali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bantu Mzwakali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bantu Mzwakali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bantu Mzwakali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Ajax Cape Town

8 Ocak 2018 yılında Chippa United

1 Temmuz 2018 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2019 yılında Cape Umoya Utd.

23 Ocak 2020 yılında Brage

16 Mart 2021 yılında Swallows FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2022 yılında Rustavi

9 Şubat 2023 yılında Shukura

Bantu Mzwakali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bantu Mzwakali şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.