Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-Çocuk Üniversitesi) Yaz Okulu başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yakın zamanda faaliyete geçen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin sahip olduğu teknik, akademik ve sosyal imkanları, bölgede bulunan okullarla paylaşmayı ve bölgede okumakta olan ortaokul öğrencilerinin gelişimine akademik katkı vermeyi hedefleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BANÜ-Çocuk Üniversitesi) düzenlemekte olduğu Yaz Okulu ile başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin "Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu" 5 günlük bir programı kapsarken, toplamda 160 öğrencinin eğitim alacağı Yaz Okulu iki grup halinde gerçekleşecek. 1. Grup eğitimler 24-28 Haziran, 2. Grup eğitimler ise 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu'nda; mBlock ile mBot Kodlamaya İlk Adım, Denizciliğin Temelleri, Sağlığımızı nasıl koruyabiliriz, Yenilenebilir Enerji ve Adolesanlarda Beslenmenin Önemi gibi derslerin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesinin yanında öğrenciler, astronomi ve uzay bilimleri başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim amaçlı kullanılan Planetaryum'da gösteri izleyecek, sosyal, sportif kültürel gezi ve aktivitelerde bulunacaklar.

Eğitimler başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi "Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu" Birinci grup eğitimler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen açılış programı ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış programında açılış konuşmasını Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-Çocuk Üniversitesi) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Orhan Duman gerçekleştirdi.

Yaz Okulu hakkında velilere bilgilendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Orhan Duman'ın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir konuşmalarını gerçekleştirdi. Özdemir konuşmalarında, üniversite çalışmaları hakkında kısa bilgilendirmede bulunarak, Çocuk Üniversitesinin önemine değindi.

Açılış töreni, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in sembolik olarak beş Yaz Okulu öğrencisine beyaz önlük giydirmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA