Banu Noyan Doya Doya Moda yarışmasından neden ayrıldı? Yarışmadan neden gitti?

TV 8'in sevilen yarışması Doya Doya Moda programında jüri olarak yer alan Banu Noyan 55. bölümde beklenmedik bir anda jürilikten çekildi. Doya Doya Moda'nın yayınlanan 56. bölüm fragmanında da olmayınca herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Banu Noyan ise 55. bölümün kapanışında bu duruma açıklık getirdi.