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Banu Parlak'tan, Nez Demir'e ağza alınmayacak sözler! "Ağzına s....lar senin! Sen nasıl bir arsızsın?"

Nez Demir'in, Dilan Polat ve Banu Parlak'ı hedef alarak ileri sürdüğü iddialara, fenomen Banu Parlak fena patladı. Demir'in anlattıklarını reddeden Parlak, eski arkadaşına ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Geçtiğimiz günlerde Nez Demir, Dilan Polat ve Banu Parlak'ın kendisini ve markasını hedef alarak, karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürmüştü. Takipçileriyle paylaştığı videoda sinirlerine hakim olamayan ünlü fenomen, ikiliye beddua da etmiş, "Rezil bir haldesiniz" ifadelerine yer vermişti. Demir'in açıklamaları karşısında Dilan Polat sessiz kalarak sosyal medya hesaplarını kapatırken, Banu Parlak eski arkadaşına ağzına geleni söyledi.

Banu Parlak'tan, Nez Demir'e ağza alınmayacak sözler! Ağzına s....lar senin! Sen nasıl bir arsızsın?

"SEN NASIL BİR ARSIZSIN?"

Nez Demir'in tüm iddialarını reddeden Banu Parlak, güzellik merkezine kimseyi göndermedikleri, şikayetçi olan kişinin ise İBB'de personel olduğunu belirterek, "Ulan bizimle ne alakası var? Kız İBB'de psikolog. Senin gibi çingeneyle mi uğraşacak gerizekalı? Kızın yüzüne kimyasal madde kullanmışsın. Şimdi seni CİMER'e şikayet edecek? Ne yapacaksın? Ağzına s....lar senin. Sen nasıl bir arsızsın, nasıl bir insansın?" ifadelerini kullandı.

 Banu Parlak'tan, Nez Demir'e ağza alınmayacak sözler! Ağzına s....lar senin! Sen nasıl bir arsızsın?

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