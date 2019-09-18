BANÜ Rektörlüğü’nde Özdemir ile devam kararı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kararname ile 4 yıl süreyle görevine tekrar atandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne 17 Eylül 2019 tarih ve 2019/315 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir yeniden atandı. 18 Eylül 2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ekli atama kararına göre üniversitenin aynı zamanda Kurucu Rektörü olarak görev yapan Özdemir, 4 yıl süreyle daha görevini sürdürecek.

Kaynak: İHA