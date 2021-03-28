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  3. Banyo yapmak için sobaya benzin döken genç cayır cayır yandı!

Banyo yapmak için sobaya benzin döken genç cayır cayır yandı!

Niğde'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Özsoy, çalıştığı şantiyede duş almak için sobaya benzin döktüğü sırada sobanın parlaması sonucu alevler içinde kaldı. Bir anda neye uğradığına şaşıran Özsoy, çevredekilerin müdahalesinin ardın götürüldüğü devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Eniştesinin yanında çalışmaya gittiği Niğde'de bir şantiyede 23 yaşındaki Salih Özsoy, banyo yapmak için benzin döktüğü sobanın parlamasıyla feci şekilde yandı. Bir anda alevlerin içinden kendini dışarı atan Özsoy, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’da ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşında ki üniversite öğrencisi Salih Özsoy, bir süre önce Niğde’ye bağlı Bor ilçesinde yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya gitti. Şantiye de kalan Özsoy, duş almak için sobayı yaktı. Özsoy, içerisinde köz kalan sobaya benzin döktü.

Banyo yapmak için sobaya benzin döken genç cayır cayır yandı!

 

KENDİNİ ZOR DIŞARI ATTI

Sobanın aniden parlaması sonucu şantiyede bulunan yataklar alev aldı. Alevlerin arasında kalan üniversite öğrencisi Özsoy, kendini zor dışarı attı. Vatandaşların yardımıyla ilk önce Niğde Devlet Hastanesi ardından da Mersin’e gönderilen Özsoy, müdahalelerin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Banyo yapmak için sobaya benzin döken genç cayır cayır yandı!

''SOBAYI YAKTIĞIMIZDA İÇİNDE KÖZ VARMIŞ''

Duş almak için sobayı yaktığını ifade eden Salih Özsoy, “Sobaya birkaç parça odun attım. Su şişesinin dibinde biraz benzin vardı. Sabahtan sobayı yaktığımızda da içinde köz varmış. Benzini içine bırakınca soba parladı. Şantiyede ki yataklarda yanmaya başlayınca kaçacak yerim kalmadı. Alevlerin ortasından geçip kapıdan dışarıya çıktım. Birkaç kişiden yardım istedim önce Bor Devlet Hastanesine götürdüler. Oradan Niğde Devlet Hastanesine götürdüler. Yanık ünitesi olmadığı için ilk müdahalenin ardından Mersin’e sevk edildim. Orada çok iyi baktılar bana. Çok ağrı çektim yardımcı oldular. Orada refakatçim olmadığı için ailemde burada olduğu için sevkimi buraya istedim. Niğde de çalışıyordum. Eniştemin işinde yüksek gerilim işiydi” şeklinde konuştu. Vücudunun büyük bir kısmında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Özsoy’un tedavisi devam ediyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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