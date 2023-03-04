Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!

Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Hürriyet Caddesinde bir apartmanda 4 işçi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, işçiler sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle uyandı. Şikayetleri giderek artan işçiler 112 Acil Çağrı Merkezini aradılar. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri işçileri ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

BANYODAN GELEN KÖTÜ KOKU ZEHİRLEDİ

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede banyoda kötü kokular geldiği, zehirlenmenin bu sebeple meydana geldiği şüphesi üzerinde duruldu. Olayla ilgili araştırma sürerken dün de aynı evde kalan bir işçinin daha zehirlendiği öğrenildi.