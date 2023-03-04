Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!

Kocaeli'de aynı evde yaşayan 4 işçi banyodan gelen kötü koku nedeniyle zehirlendi. Baş dönmesi ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırılan işçilerin evlerinde ise incelemeler devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!

Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Hürriyet Caddesinde bir apartmanda 4 işçi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, işçiler sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle uyandı. Şikayetleri giderek artan işçiler 112 Acil Çağrı Merkezini aradılar. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri işçileri ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

BANYODAN GELEN KÖTÜ KOKU ZEHİRLEDİ

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede banyoda kötü kokular geldiği, zehirlenmenin bu sebeple meydana geldiği şüphesi üzerinde duruldu. Olayla ilgili araştırma sürerken dün de aynı evde kalan bir işçinin daha zehirlendiği öğrenildi.

Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!

İlgili Haberler
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Trabzon'dan heyelandan kaçtılar, Hatay'da depreme yakalandılar
Trabzon'dan heyelandan kaçtılar, Hatay'da depreme yakalandılar
Son Haberler
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanser ilaçlarını çaldılar kimse anlamasın diye serumlara su enjekte ettiler!
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanser ilaçlarını çaldılar kimse anlamasın diye serumlara su enjekte ettiler!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Haber Türk muhabiri Esra Nehir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Esra Nehir'in biyografisi
Haber Türk muhabiri Esra Nehir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Esra Nehir'in biyografisi
Prof. Dr. Tanju Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Tanju Tosun'un biyografisi
Prof. Dr. Tanju Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Tanju Tosun'un biyografisi
MİT, başarılı operasyonuna devam ediyor, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, başarılı operasyonuna devam ediyor, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!
Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!
Çok Okunanlar
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi
Depremde etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için polisler seferber oldu
Depremde etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için polisler seferber oldu
Cami ayakta kaldı! Minaresi devrildi! Adıyaman'da hayrete düşüren olay!
Cami ayakta kaldı! Minaresi devrildi! Adıyaman'da hayrete düşüren olay!
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"